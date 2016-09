Por 450 votos a 10, Câmara aprova cassação de Eduardo Cunha

Cunha: peemedebista alegou perseguição política por causa do impeachment (foto: Agência Brasil)

A Câmara Federal aprovou hoje, por 450 votos favoráveis e somente dez contrários, além de nove abstenções, a cassação do mandato do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB/RJ) por quebra de decoro parlamentar, encerrando um processo que durou quase um ano. Cunha foi cassado por mentir à CPI da Petrobras, em março de 2015, quando negou manter contas no exterior. As declarações foram desmentidas pelas investigações da operação Lava Jato e por autoridades da Suíça, que apontaram que ele teria enviado recursos ao exterior desviados da Petrobras através de cobrança de propina de empresas que mantém contratos com a companhia.

