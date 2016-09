Por 450 votos e apenas 10 contrários, Câmara cassa mandato de Eduardo Cunha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um processo que durou quase um ano, a Câmara dos Deputados decidiu na noite desta segunda-feira (12), por 450 votos contra 10 contrários e 9 abstenções, cassar o mandato de deputado de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ex-presidente da Casa. O plenário entendeu que Cunha mentiu em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras, em maio de 2015, quando disse não possuir contas no exterior. Ele nega que tenha mentido à CPI, argumentando que as contas estão no nome de um trust.