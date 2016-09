Prefeita sem vereadores

Ou quase. Uma situação inusitada na região de Campo Mourão chama a atenção nesta reta final da campanha eleitoral de 2016. A juíza Ana Carolina de Oliveira, da 141ª Zona Eleitoral da Comarca de Iretama, indeferiu a candidatura de uma chapa quase completa de postulantes a vereadores da coligação “Roncador em frente”, da candidata a prefeita Marília Perotta Bento Gonçalves (PSDB), que concorre à reeleição em Roncador. De 16 candidatos dentro da coligação, apenas dois tiveram os registros liberados.

Motivos

A Justiça decidiu pela impugnação das candidaturas devido à ausência de documentações exigidas pelo TSE, com base na resolução 23.405/2014, que trata do processo eleitoral. A irregularidade afetou PSDB, DEM, PP, PDT, PSL e PT do B, que foram excluídos da coligação.

Em Foz, quase

Para quem não lembra, em Foz do Iguaçu, o candidato da Rede, Phelipe Mansur, por pouco não ficou sem candidatos a vereador. É que os partidos que integram sua aliança – PMDB, REDE, PPL e PSDC – perderam o prazo de registro das candidaturas a vereador. O imbróglio foi contornado após o final do prazo.

Novo formato

A Gazeta do Povo estreou ontem (12) um novo formato de debates, agora reunindo apenas dois candidatos a prefeito de Curitiba, por vez. Abriram a série o prefeito e candidato a reeleição Gustavo Fruet (PDT) e o ex-prefeito Rafael Greca (PMN). Com transmissão ao vivo, Fruet defendeu seu governo e atacou os adversários, em especial o governador Beto Richa (PSDB).

Polêmica

Greca disse que vai trazer inovação à Curitiba e também destacou sua gestão de 1993 a 1996. Um dos pontos polêmicos foi quando o ex-prefeito cobrou do atual, sobre doações recebidas da Odebrechet, empresa envolvida no escândalo da Lava Jato. Fruet negou, mas em matéria do próprio jornal do dia 23 de fevereiro, ele aparece na lista dos beneficiados.

Xênia x Rangel

Nesta terça (13), se confronta a candidata Xênia Mello (Psol) e Afonso Rangel (PRP). Na quinta (15) será a vez de Ney Leprevost (PSD) x Tadeu Veneri (PT) e na sexta (16) Requião Filho (PMDB) e Maria Victoria (PP).

Doador voluntário

Doadores e fornecedores de bens e serviços podem participar ativamente do processo de fiscalização do financiamento de campanha nas eleições deste ano. Em formulário disponível no Portal do TSE, doadores e fornecedores poderão informar as doações e os bens prestados a partidos e candidatos durante o pleito. A intenção é confrontar as informações declaradas nas prestações de contas eleitorais com as prestadas pelos doadores e fornecedores.

Não sou

No portal do TSE há ainda uma opção, no caso da pessoa física, de fazer um pequeno cadastro e informar que não fez nenhuma doação para campanha. A ideia é pegar o uso irregular de CPF para justificar doações.

2ª via

Atenção eleitores, que por um motivo ou outro, estão sem o título eleitoral. Vai até o dia 22 o prazo para retirar a segunda via antes das eleições de 2 de outubro. Para isto, basta efetuar a solicitação no Cartório Eleitoral de sua cidade.