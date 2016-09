Curitiba tem “fora” Temer e Cunha

Protesto, ontem: carro furou bloqueio o foi chutado (foto: Franklin de Freitas)

Cerca de 200 pessoas participaram ontem de um protesto em Curitiba pedindo a saída do presidente Michel Temer (PMDB) e a cassação do mandato do deputado federal Eduardo Cunha (PMDB/RJ). O ato, organizado pelo movimento CWB Contra Temer no Facebook, começou às 18 horas, na Praça 19 de Dezembro. O único incidente registrado foi quando um carro furou o bloqueio feito pela Polícia Militar. Os manifestantes chutaram o veículo. Ninguém foi detido.

Os manifestantes foram até o Largo da Ordem e de lá seguiram até a Rua XV de Novembro. O ato se dispersou por volta das 20 horas, na Boca Maldita. Cerca de 14 mil pessoas foram convidadas na rede social, mas apenas 2,5 mil confirmaram a presença. O objetivo dos protestos que vêm sendo realizados em outras cidades brasileiras é pressionar os deputados pela cassação do mandato do ex-presidente da Câmara dos Deputados e pela convocação de eleições presidenciais.

Foi o quarto ato em Curitiba desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, no dia 31 de agosto. No dia seguinte, manifestantes picharam e jogaram pedras em prédios do centro da cidade. No dia 4, os manifestantes apedrejeram a sede do diretório estadual do PMDB, no bairro Batel, além de um bar e da sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). No ato do dia 6 não foram registrados incidentes.