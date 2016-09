Como votaram os deputados

Parlamentar - UF - Voto DEM Abel Mesquita Jr. - RR - Sim Alberto Fraga - DF - Sim Alexandre Leite - SP - Sim Carlos Melles - MG - Sim Claudio Cajado - BA - Sim Efraim Filho - PB - Sim Eli Corrêa Filho - SP - Sim Elmar Nascimento - BA - Sim Felipe Maia - RN - Sim Francisco Floriano - RJ - Sim Hélio Leite - PA - Sim Jorge Tadeu Mudalen - SP - Sim José Carlos Aleluia - BA - Sim Juscelino Filho - MA - Sim Mandetta - MS - Sim Marcelo Aguiar - SP - Sim Marcos Rogério - RO - Sim Misael Varella - MG - Sim Missionário José Olimpio - SP - Sim Moroni Torgan - CE - Sim Onyx Lorenzoni - RS - Sim Pauderney Avelino - AM - Sim Paulo Azi - BA - Sim Professora Dorinha Seabra Rezende - TO - Sim Rodrigo Maia - RJ - Art. 17 Sóstenes Cavalcante - RJ - Sim Total DEM: 26 PCdoB Alice Portugal - BA - Sim Angela Albino - SC - Sim Chico Lopes - CE - Sim Daniel Almeida - BA - Sim Jandira Feghali - RJ - Sim Jô Moraes - MG - Sim Luciana Santos - PE - Sim Moisés Diniz - AC - Sim Orlando Silva - SP - Sim Professora Marcivania - AP - Sim Rubens Pereira Júnior - MA - Sim Total PCdoB: 11 PDT Afonso Motta - RS - Sim André Figueiredo - CE - Sim Assis do Couto - PR - Sim Carlos Eduardo Cadoca - PE - Sim Dagoberto - MS - Sim Damião Feliciano - PB - Sim Félix Mendonça Júnior - BA - Sim Flávia Morais - GO - Sim Hissa Abrahão - AM - Sim Leônidas Cristino - CE - Sim Mário Heringer - MG - Sim Pompeo de Mattos - RS - Sim Ronaldo Lessa - AL - Sim Sergio Vidigal - ES - Sim Subtenente Gonzaga - MG - Sim Vicente Arruda - CE - Sim Weverton Rocha - MA - Sim Wolney Queiroz - PE - Sim Total PDT: 18 PEN Erivelton Santana - BA - Sim Walney Rocha - RJ - Sim Total PEN: 2 PHS Carlos Andrade - RR - Não Diego Garcia - PR - Sim Dr. Jorge Silva - ES - Sim Givaldo Carimbão - AL - Sim Pastor Eurico - PE - Sim Total PHS: 5 PMB Weliton Prado - MG - Sim Total PMB: 1 PMDB Alberto Filho - MA - Abstenção Alceu Moreira - RS - Sim Alexandre Serfiotis - RJ - Sim Altineu Côrtes - RJ - Sim André Amaral - PB - Sim Baleia Rossi - SP - Sim Cabuçu Borges - AP - Sim Carlos Bezerra - MT - Sim Carlos Marun - MS - Não Celso Jacob - RJ - Sim Celso Maldaner - SC - Sim Celso Pansera - RJ - Sim Daniel Vilela - GO - Sim Darcísio Perondi - RS - Sim Dulce Miranda - TO - Sim Edinho Araújo - SP - Sim Edinho Bez - SC - Sim Elcione Barbalho - PA - Sim Fábio Ramalho - MG - Sim Flaviano Melo - AC - Sim Hermes Parcianello - PR - Sim Hildo Rocha - MA - Sim Jarbas Vasconcelos - PE - Sim João Arruda - PR - Sim João Marcelo Souza - MA - Sim Jones Martins - RS - Sim José Fogaça - RS - Sim Josi Nunes - TO - Sim Kaio Maniçoba - PE - Sim Lelo Coimbra - ES - Sim Lucio Mosquini - RO - Sim Lucio Vieira Lima - BA - Sim Manoel Junior - PB - Sim Marcelo Castro - PI - Sim Marcos Rotta - AM - Sim Marinha Raupp - RO - Sim Marquinho Mendes - RJ - Sim Marx Beltrão - AL - Sim Mauro Benevides - CE - Sim Mauro Lopes - MG - Abstenção Mauro Mariani - SC - Sim Mauro Pereira - RS - Sim Moses Rodrigues - CE - Sim Newton Cardoso Jr - MG - Sim Osmar Serraglio - PR - Sim Pedro Paulo - RJ - Sim Rodrigo Pacheco - MG - Sim Ronaldo Benedet - SC - Sim Saraiva Felipe - MG - Abstenção Sergio Souza - PR - Sim Sergio Zveiter - RJ - Sim Simone Morgado - PA - Sim Valdir Colatto - SC - Sim Valtenir Pereira - MT - Sim Vitor Valim - CE - Sim Walter Alves - RN - Sim Total PMDB: 56 PP Adail Carneiro - CE - Sim Afonso Hamm - RS - Sim Aguinaldo Ribeiro - PB - Sim André Abdon - AP - Sim Arthur Lira - AL - Não Beto Rosado - RN - Sim Beto Salame - PA - Sim Conceição Sampaio - AM - Sim Covatti Filho - RS - Sim Dilceu Sperafico - PR - Sim Dimas Fabiano - MG - Sim Eduardo da Fonte - PE - Sim Esperidião Amin - SC - Sim Ezequiel Fonseca - MT - Sim Fausto Pinato - SP - Sim Fernando Monteiro - PE - Sim Franklin Lima - MG - Sim Jerônimo Goergen - RS - Sim Jorge Boeira - SC - Sim José Otávio Germano - RS - Sim Julio Lopes - RJ - Sim Lázaro Botelho - TO - Sim Luis Carlos Heinze - RS - Sim Macedo - CE - Sim Maia Filho - PI - Sim Marcelo Belinati - PR - Sim Marcus Vicente - ES - Sim Mário Negromonte Jr. - BA - Sim Nelson Meurer - PR - Abstenção Odelmo Leão - MG - Sim Paulo Maluf - SP - Sim Renato Molling - RS - Sim Renzo Braz - MG - Sim Ricardo Izar - SP - Sim Roberto Balestra - GO - Sim Roberto Britto - BA - Sim Ronaldo Carletto - BA - Sim Rôney Nemer - DF - Abstenção Sandes Júnior - GO - Sim Simão Sessim - RJ - Sim Toninho Pinheiro - MG - Sim Waldir Maranhão - MA - Sim Total PP: 42 PPS Alex Manente - SP - Sim Arnaldo Jordy - PA - Sim Arthur Oliveira Maia - BA - Sim Carmen Zanotto - SC - Sim Eliziane Gama - MA - Sim Marcos Abrão - GO - Sim Roberto Freire - SP - Sim Rubens Bueno - PR - Sim Total PPS: 8 PR Alexandre Valle - RJ - Sim Alfredo Nascimento - AM - Sim Anderson Ferreira - PE - Sim Bilac Pinto - MG - Sim Brunny - MG - Sim Cabo Sabino - CE - Sim Cajar Nardes - RS - Sim Capitão Augusto - SP - Sim Christiane de Souza Yared - PR - Sim Clarissa Garotinho - RJ - Sim Davi Alves Silva Júnior - MA - Sim Delegado Edson Moreira - MG - Abstenção Delegado Waldir - GO - Sim Dr. João - RJ - Sim Giacobo - PR - Sim Giovani Cherini - RS - Sim João Carlos Bacelar - BA - Não Jorginho Mello - SC - Sim José Carlos Araújo - BA - Sim José Rocha - BA - Sim Laerte Bessa - DF - Abstenção Lúcio Vale - PA - Sim Luiz Cláudio - RO - Sim Luiz Nishimori - PR - Sim Magda Mofatto - GO - Sim Marcelo Álvaro Antônio - MG - Sim Marcio Alvino - SP - Sim Miguel Lombardi - SP - Sim Milton Monti - SP - Sim Paulo Feijó - RJ - Sim Paulo Freire - SP - Sim Remídio Monai - RR - Sim Silas Freire - PI - Sim Tiririca - SP - Sim Vicentinho Júnior - TO - Sim Wellington Roberto - PB - Não Zenaide Maia - RN - Sim Total PR: 37 PRB Alan Rick - AC - Sim Antonio Bulhões - SP - Sim Beto Mansur - SP - Sim Carlos Gomes - RS - Sim Celso Russomanno - SP - Sim César Halum - TO - Sim Cleber Verde - MA - Sim Jhonatan de Jesus - RR - Sim João Campos - GO - Sim Jony Marcos - SE - Sim Lincoln Portela - MG - Sim Marcelo Squassoni - SP - Sim Márcio Marinho - BA - Sim Roberto Alves - SP - Sim Roberto Sales - RJ - Sim Ronaldo Martins - CE - Sim Rosangela Gomes - RJ - Sim Sérgio Reis - SP - Sim Silas Câmara - AM - Sim Tia Eron - BA - Sim Vinicius Carvalho - SP - Sim Total PRB: 21 PROS Bosco Costa - SE - Sim Eros Biondini - MG - Sim George Hilton - MG - Sim Odorico Monteiro - CE - Sim Ronaldo Fonseca - DF - Sim Total PROS: 5 PRP Nivaldo Albuquerque - AL - Sim Total PRP: 1 PRTB Val Amélio - AL - Sim Total PRTB: 1 PSB Adilton Sachetti - MT - Sim Átila Lira - PI - Sim Bebeto - BA - Sim César Messias - AC - Sim Creuza Pereira - PE - Sim Danilo Cabral - PE - Sim Danilo Forte - CE - Sim Fabio Garcia - MT - Sim Flavinho - SP - Sim Gonzaga Patriota - PE - Sim Heitor Schuch - RS - Sim Heráclito Fortes - PI - Sim Hugo Leal - RJ - Sim Ildon Marques - MA - Sim Janete Capiberibe - AP - Sim JHC - AL - Sim João Fernando Coutinho - PE - Sim José Reinaldo - MA - Sim Jose Stédile - RS - Sim Júlio Delgado - MG - Sim Keiko Ota - SP - Sim Leopoldo Meyer - PR - Sim Luciano Ducci - PR - Sim Luiz Lauro Filho - SP - Sim Maria Helena - RR - Sim Marinaldo Rosendo - PE - Sim Paulo Foletto - ES - Sim Rafael Motta - RN - Sim Rodrigo Martins - PI - Sim Severino Ninho - PE - Sim Tadeu Alencar - PE - Sim Tenente Lúcio - MG - Sim Tereza Cristina - MS - Sim Total PSB: 33 PSC Andre Moura - SE - Abstenção Eduardo Bolsonaro - SP - Sim Jair Bolsonaro - RJ - Sim Júlia Marinho - PA - Não Pr. Marco Feliciano - SP - Não Total PSC: 5 PSD André de Paula - PE - Sim Antonio Brito - BA - Sim Átila Lins - AM - Sim Danrlei de Deus Hinterholz - RS - Sim Delegado Éder Mauro - PA - Sim Diego Andrade - MG - Sim Domingos Neto - CE - Sim Edmar Arruda - PR - Sim Evandro Roman - PR - Sim Expedito Netto - RO - Sim Fábio Faria - RN - Sim Fábio Mitidieri - SE - Sim Fernando Torres - BA - Sim Goulart - SP - Sim Herculano Passos - SP - Sim Indio da Costa - RJ - Sim Irajá Abreu - TO - Sim Jaime Martins - MG - Sim Jefferson Campos - SP - Sim João Rodrigues - SC - Sim Joaquim Passarinho - PA - Sim José Nunes - BA - Sim Júlio Cesar - PI - Sim Marcos Montes - MG - Sim Paulo Magalhães - BA - Sim Rogério Rosso - DF - Sim Rômulo Gouveia - PB - Sim Sandro Alex - PR - Sim Sérgio Brito - BA - Sim Stefano Aguiar - MG - Sim Tampinha - MT - Sim Thiago Peixoto - GO - Sim Victor Mendes - MA - Sim Total PSD: 33 PSDB Antonio Imbassahy - BA - Sim Arthur Virgílio Bisneto - AM - Sim Betinho Gomes - PE - Sim Bonifácio de Andrada - MG - Sim Bruna Furlan - SP - Sim Bruno Covas - SP - Sim Caio Narcio - MG - Sim Carlos Sampaio - SP - Sim Célio Silveira - GO - Sim Daniel Coelho - PE - Sim Domingos Sávio - MG - Sim Duarte Nogueira - SP - Sim Eduardo Barbosa - MG - Sim Eduardo Cury - SP - Sim Elizeu Dionizio - MS - Sim Fábio Sousa - GO - Sim Geovania de Sá - SC - Sim Geraldo Resende - MS - Sim Giuseppe Vecci - GO - Sim Izalci - DF - Sim João Castelo - MA - Sim João Gualberto - BA - Sim João Paulo Papa - SP - Sim Jutahy Junior - BA - Sim Lobbe Neto - SP - Sim Luiz Carlos Hauly - PR - Sim Mara Gabrilli - SP - Sim Marco Tebaldi - SC - Sim Marcus Pestana - MG - Sim Mariana Carvalho - RO - Sim Max Filho - ES - Sim Miguel Haddad - SP - Sim Nelson Marchezan Junior - RS - Sim Nelson Padovani - PR - Sim Nilson Leitão - MT - Sim Nilson Pinto - PA - Sim Otavio Leite - RJ - Sim Paulo Abi-Ackel - MG - Sim Paulo Martins - PR - Sim Pedro Cunha Lima - PB - Sim Pedro Vilela - AL - Sim Raimundo Gomes de Matos - CE - Sim Ricardo Tripoli - SP - Sim Rocha - AC - Sim Rodrigo de Castro - MG - Sim Rogério Marinho - RN - Sim Shéridan - RR - Sim Silvio Torres - SP - Sim Vanderlei Macris - SP - Sim Vitor Lippi - SP - Sim Total PSDB: 50 PSL Alfredo Kaefer - PR - Abstenção Dâmina Pereira - MG - Não Total PSL: 2 PSOL Chico Alencar - RJ - Sim Edmilson Rodrigues - PA - Sim Glauber Braga - RJ - Sim Ivan Valente - SP - Sim Jean Wyllys - RJ - Sim Luiza Erundina - SP - Sim Total PSOL: 6 PT Adelmo Carneiro Leão - MG - Sim Afonso Florence - BA - Sim Ana Perugini - SP - Sim Andres Sanchez - SP - Sim Angelim - AC - Sim Arlindo Chinaglia - SP - Sim Assis Carvalho - PI - Sim Beto Faro - PA - Sim Bohn Gass - RS - Sim Caetano - BA - Sim Carlos Zarattini - SP - Sim Chico D Angelo - RJ - Sim Décio Lima - SC - Sim Enio Verri - PR - Sim Erika Kokay - DF - Sim Fabiano Horta - RJ - Sim Gabriel Guimarães - MG - Sim Givaldo Vieira - ES - Sim Helder Salomão - ES - Sim Henrique Fontana - RS - Sim João Daniel - SE - Sim Jorge Solla - BA - Sim José Airton Cirilo - CE - Sim José Guimarães - CE - Sim José Mentor - SP - Sim Leo de Brito - AC - Sim Leonardo Monteiro - MG - Sim Luiz Couto - PB - Sim Luiz Sérgio - RJ - Sim Luizianne Lins - CE - Sim Marco Maia - RS - Sim Marcon - RS - Sim Margarida Salomão - MG - Sim Maria do Rosário - RS - Sim Moema Gramacho - BA - Sim Nelson Pellegrino - BA - Sim Nilto Tatto - SP - Sim Padre João - MG - Sim Patrus Ananias - MG - Sim Paulão - AL - Sim Paulo Pimenta - RS - Sim Paulo Teixeira - SP - Sim Pedro Uczai - SC - Sim Pepe Vargas - RS - Sim Reginaldo Lopes - MG - Sim Rubens Otoni - GO - Sim Ságuas Moraes - MT - Sim Valmir Assunção - BA - Sim Valmir Prascidelli - SP - Sim Vander Loubet - MS - Sim Vicente Candido - SP - Sim Vicentinho - SP - Sim Wadih Damous - RJ - Sim Waldenor Pereira - BA - Sim Zé Carlos - MA - Sim Zé Geraldo - PA - Sim Zeca Dirceu - PR - Sim Zeca do Pt - MS - Sim Total PT: 58 PTB Adalberto Cavalcanti - PE - Sim Alex Canziani - PR - Sim Arnaldo Faria de Sá - SP - Sim Arnon Bezerra - CE - Sim Benito Gama - BA - Sim Deley - RJ - Sim Jorge Côrte Real - PE - Sim Luiz Carlos Busato - RS - Sim Nilton Capixaba - RO - Sim Paes Landim - PI - Sim Pedro Fernandes - MA - Sim Wilson Filho - PB - Sim Zeca Cavalcanti - PE - Sim Total PTB: 13 PTdoB Cabo Daciolo - RJ - Sim Luis Tibé - MG - Sim Silvio Costa - PE - Sim Total PTdoB: 3 PTN Ademir Camilo - MG - Sim Aluisio Mendes - MA - Sim Antônio Jácome - RN - Sim Bacelar - BA - Sim Carlos Henrique Gaguim - TO - Sim Ezequiel Teixeira - RJ - Sim Francisco Chapadinha - PA - Sim Jozi Araújo - AP - Não Renata Abreu - SP - Sim Ricardo Teobaldo - PE - Sim Total PTN: 10 PV Antonio Carlos Mendes Thame - SP - Sim Evair Vieira de Melo - ES - Sim Evandro Gussi - SP - Sim Leandre - PR - Sim Roberto de Lucena - SP - Sim Uldurico Junior - BA - Sim Total PV: 6 REDE Alessandro Molon - RJ - Sim Aliel Machado - PR - Sim João Derly - RS - Sim Miro Teixeira - RJ - Sim Total REDE: 4 Solidariedade Augusto Carvalho - DF - Sim Augusto Coutinho - PE - Sim Aureo - RJ - Sim Benjamin Maranhão - PB - Sim Carlos Manato - ES - Sim Genecias Noronha - CE - Sim Laercio Oliveira - SE - Sim Laudivio Carvalho - MG - Sim Lucas Vergilio - GO - Sim Major Olimpio - SP - Sim Paulo Pereira da Silva - SP - Não Wladimir Costa - PA - Sim Zé Silva - MG - Sim Total Solidariedade: 13