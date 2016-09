Incêndio em usina já dura mais de 22 horas no interior de São Paulo

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bombeiros trabalham a mais de 22 horas no combate a um incêndio em uma usina de cana de açúcar na área rural de Paraíso (a 405 km de São Paulo), na região de Catanduva. Não há feridos. O fogo começou por volta das 9h desta segunda-feira (12) em um tanque de álcool da usina localizada em uma estrada vicinal próxima à rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351). Segundo o Corpo de Bombeiros, o reservatório tem capacidade para cinco milhões de litros do combustível, mas estava pela metade quando começou o incêndio. Ao menos 30 equipes de bombeiros de cidades da região e de São Paulo trabalham no combate ao fogo e no resfriamento de outros dois tanques laterais. Outras 30 equipes de brigadas de incêndio de usinas da região atuam em conjunto com os bombeiros. Técnicos da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) estiveram no local e não há risco de contaminação do solo e rios próximos, de acordo com os bombeiros.