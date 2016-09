Cunha diz que apoio do governo Temer a Rodrigo Maia ajudou cassação

MARIANA HAUBERT, RANIER BRAGON, DÉBORA ÁLVARES E LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Minutos após ter seu mandato cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados, o agora ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) atribuiu sua derrocada a uma atuação direta do governo de Michel Temer quando ele patrocinou a candidatura do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara com o apoio do PT. "Eu sou um ser humano que já admitiu que cometeu muitos erros mas não foram eles que me levaram à cassação. O que está levando à minha cassação é a política. Eu fui vítima de uma vingança política em meio ao processo eleitoral", disse. "Culpo o governo hoje não porque ele tenha feito nada para me cassar mas quando ele patrocinou a candidatura do presidente que se elegeu [Rodrigo Maia], em acordo com o PT, o governo de certa forma aderiu a agenda da minha cassação", completou. Cunha atribuiu sua derrota também a TV Globo, a quem acusou de ter feito uma "campanha de perseguição para que os deputados estivessem presentes". "É muito dificil aguentar um ano inteiro como eu aguentei. Eu diria que é um conjunto político em processo de vingança", disse. "Foi um binômio governo e Globo associado ao PT. É engraçado mas é verdade". Para Cunha, o abandono de seus aliados na reta final do processo mostra "a hipocrisia" dos deputados que o apoiaram até que sua situação ficasse praticamente irreversível. O agora ex-deptuado também culpou Maia por ter marcado a votação de seu processo em uma data posterior ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e ainda em meio à campanha eleitoral municipal. Para ele, se a votação tivesse acontecido após o pleito eleitoral, o resultado teria sido diferente. Cunha acusou o presidente da Câmara de ter descumprido o regimento da Casa e afirmou que irá recorrer da decisão mas já em sua falou mostrou certa descrença de que consiga reverter o resultado porque, disse, o STF (Supremo Tribunal Federal) poderá alegar que a questão é interna ao Legislativo. O peemedebista voltou a negar que fará delação premiada e disse que teme apenas a Deus. "Vou me defender. Eu me sinto inocente e como inocente eu vou me defender. O ônus da prova é de quem acusa", disse. Cunha disse ainda não ter medo de ser preso. Como a Folha de S.Paulo mostrou nesta segunda, Cunha irá escrever um livro contando a sua versão sobre o processo de impeachment. Após a sessão, o peemedebista afirmou que irá relatar na obra todas as conversas que teve mas garantiu não ter gravado ninguém. Questionado sobre se o anúncio sobre o livro seria uma ameaça a seus adversários e até a seus aliados, ele afirmou que não faz "ameaça velada". "Vou contar os fatos. A sociedade merece conhecer todos os detalhes". Perguntado sobre o que fará agora que não tem mais mandato parlamentar, Cunha respondeu que vai "pensar no que fazer" e que vai "procurar uma editora em que possa ter uma boa renda com a venda do livro". APOIO Cunha teve o apoio de apenas 61 deputados na votação de sua cassação -10 parlamentares defenderam sua absolvição, 9 se abstiveram e houve 42 ausências. Entre os que se posicionaram contra a punição ao peemedebista está o líder do governo de Michel Temer na Câmara, André Moura (PSC-SE). Alçado à função devido ao apoio de Cunha, o deputado só foi ao plenário nos últimos minutos da votação e apertou o botão de abstenção. Outros que se mantiveram ao lado do agora deputado cassado foram os deputados Marco Feliciano (PSC-SP), Carlos Marun (PMDB-MS) e Paulinho da Força (SD-SP), que votaram por sua absolvição, e Jovair Arantes (PTB-GO), que não apareceu na sessão. O PMDB e os partidos do chamado "centrão" (PSD, PP, PR, PTB e PRB, principalmente), que eram a base de sustentação política de Cunha, o abandonaram na reta final. No partido de Cunha, 52 da bancada de 66 votaram para cassá-lo, entre eles o líder da bancada, Baleia Rossi (PMDB-SP). No PSD, 33 de 35, entre eles Rogério Rosso (DF), líder da bancada, que teve o apoio do peemedebista na sua candidatura à presidência da Câmara, em julho. PP (39 de 47) PTB, (13 de 18), PR (33 de 42) e PRB (21 de 22) também votaram majoritariamente pela perda do mandato do peemedebista, entre eles o candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (PRB) e o ex-prefeito Paulo Maluf (SP). O PSDB e o PT votaram em peso pela cassação. Não houve nenhuma ausência nessas duas bancadas, que estão entre as maiores da Câmara. No DEM, houve quase a totalidade contra Cunha. Só Marcos Soares (RJ) se ausentou. Autores da representação que resultou na cassação de Cunha, PSOL (seis deputados) e Rede (quatro) também votaram em sua integralidade contra o ex-presidente da Câmara, incluindo a candidata à Prefeitura de São Paulo Luiza Erundina (PSOL).