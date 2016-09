Mulher toma faca de ex-marido e o mata em Colombo

Não foi a primeira vez que o ex-marido procurou a ex-mulher para agredí-la, mas foi a última. Na madrugada desta terça-feira (13), ao ser atacada por ele com uma faca a ex-mulher entrou em luta corporal e conseguiu tirar a arma dele e o atingiu. O homem morreu na hora. Tudo aconteceu no bairro Santa Gema, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ela já tinha feito queixas contra ele na Polícia e chamou o Siate, mas era tarde demais. Foi levada para a delegacia do município.

