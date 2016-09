Cessar-fogo se mantém na Síria, onde guerra civil matou 301 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após o início de um cessar-fogo na Síria acordado entre EUA e Rússia, a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos divulgou nesta terça-feira (13) um balanço atualizado do número de mortos no conflito, iniciado em março de 2011. Até esta segunda (12), 301.781 pessoas morreram em meio à guerra civil síria, incluindo 86.692 civis -destes, 15.099 eram menores de idade. A ONG, baseada no Reino Unido, estima que o total de mortes pode chegar a 430 mil. Entre as vítimas fatais estavam 52.359 combatentes rebeldes e 52.031 jihadistas estrangeiros. As forças do regime do ditador Bashar al Assad perderam 107.054 homens. Segundo o observatório, 3.645 pessoas não foram identificadas. A trégua iniciada às 19h desta segunda-feira (13h em Brasília) se mantinha na maior parte do país nesta terça, enquanto caminhões de ajuda humanitária começavam a chegar às áreas mais atingidas, como a cidade de Aleppo. De acordo com o Observatório Sírio, alguns bombardeios foram reportados nas primeiras horas do cessar-fogo ao norte de Hama e de Aleppo. Mas foram casos isolados, segundo a ONG britânica, que não registrou nenhuma morte civil em conflito nas 15 horas que se seguiram ao início do cessar-fogo. ACORDO PÚBLICO Também nesta terça-feira, o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, afirmou à repórteres em Moscou que deseja tornar público o texto do acordo com os EUA que permitiu o cessar-fogo, depois de uma rodada de negociações em Genebra na semana passada. Segundo Lavrov, Washington é contra a medida. O russo disse que Moscou "não tem nada a esconder" e quer que o Conselho de Segurança da ONU formalmente aprove o acordo do cessar-fogo.