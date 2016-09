Vendas do varejo caem 0,2% em julho no Paraná

Em julho de 2016, o comércio varejista nacional registrou variação de -0,3% no volume de vendas, após avanço de 0,3% em junho, enquanto para receita nominal, a variação de 0,7% foi a quarta taxa positiva consecutiva, ambas as comparações em relação ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. Com isso, na média móvel trimestral, o volume de vendas variou -0,3%, enquanto a receita nominal permaneceu no campo positivo (0,7%). No Paraná, a queda foi de 0,2% em julho, em relação a junho e 4,0% em relação a julho do ano passado. A pesquisa foi divulgada nesta terça (13) pelo Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE)

No confronto com julho de 2015, na série sem ajuste sazonal, o total do varejo nacional apontou, em termos de volume de vendas, queda de 5,3%, acumulando redução de 6,7% nos sete primeiros meses de 2016. A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, com recuo de 6,8% em julho de 2016, assinalou a perda mais intensa dessa série histórica (iniciada em 2001) para essa comparação. Para esses mesmos indicadores, a receita nominal de vendas prossegue sinalizando com variações positivas: 6,7% frente a julho de 2015, 4,9% para o acumulado no ano, e 3,7% no acumulado dos últimos 12 meses.



O comércio varejista ampliado (varejo e mais as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção) registrou variação de -0,5% em relação ao mês imediatamente anterior (série com ajuste) para o volume de vendas, enquanto a receita nominal, com taxa de 0,7%, permanece no campo positivo pelo terceiro mês consecutivo. Em relação a julho de 2015, o volume de vendas registrou queda de 10,2%. Para as taxas acumuladas, os resultados foram de -9,4% no ano e de -10,3% nos últimos 12 meses.



Em julho de 2016, dezesseis das 27 unidades da federação mostraram recuo no volume de vendas do varejo, quando comparado ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. As taxas negativas variaram entre -3,5% no Mato Grosso e -0,1% em Minas Gerais. Em Sergipe, o volume de vendas manteve-se estável nessa comparação. Por outro lado, com aumento no varejo na passagem de junho para julho de 2016, destacam-se: Roraima (4,0%) e Amazonas (3,4%).

Na comparação com julho de 2015, a redução no volume de vendas também teve perfil disseminado, alcançando praticamente todas as 27 Unidades da Federação, com exceção de Roraima (3,2%). Os destaques, em termos de magnitude de taxa negativa a dois dígitos, foram: Amapá (-18,9%) e Pará (-15,5%). Quanto à participação na composição da taxa do comércio varejista, destacaram-se, pela ordem: São Paulo (-3,0%), Rio de Janeiro (-5,0%) e Bahia (-13,4%).

Considerando o varejo ampliado, a redução de 10,2% em relação a julho de 2015 foi acompanhada por todos os 27 estados da federação, com destaque, em termos de magnitude, para Amapá com recuo de 17,1%. O desempenho negativo de São Paulo (-7,9%) e Rio de Janeiro (-13,0%), Rio Grande do Sul (-10,0%) e Minas Gerais (-7,9%) foram os principais impactos sobre a formação da taxa global do varejo ampliado.