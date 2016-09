Ventos chegam a 70 km/h no interior do Paraná

As rajadas de vento observadas pelo Simepar na manhã desta terça-feira (13) já ultrapassaram os 50 km/h em várias estações meteorológicas do oeste, sudoeste e do centro-sul do Estado. Em Palmas os valores aproximaram-se dos 70 km/h. Já houve registro de chuvas entre o sudoeste e o sul, próximo à divisa com Santa Catarina.



Ao longo desta terça-feira um intenso sistema de baixa pressão forma-se no Oceano Atlântico, próximo ao litoral da Argentina e Uruguai. Associado a este sistema organiza-se uma frente fria, que se desloca pelo Sul do País durante o dia. Chove mais forte entre o Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. No Paraná teremos mais um dia de forte calor, com chuvas isoladas na "metade sul" paranaense a partir da tarde. Destaque no Estado para as rajadas de vento, que atingem valores acima dos 50 km/h entre o final da manhã e o meio da tarde em boa parte das regiões paranaenses (vento predominante de norte/noroeste).