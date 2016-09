Fenaban e bancários fazem nova rodada de negociações

(foto: Joka Madruga/Seeb)

A greve dos bancários pode terminar ainda nesta semana. A partir das 14 horas desta terça (13), a Federação Nacional dos Bancos e o Comando Nacional dos Bancários vão se reunir para discutir novas propostas. De acordo com o sindicato, se a federação que representa os bancos apresentar uma proposta próxima às reivindicações dos trabalhadores, os bancários podem encerrar a greve. O sindicato dos bancários diz não abrir mão da reposição causada pela inflação, um aumento de pelo menos 9%. Até agora, 302 agências estão fechadas, em Curitiba, uma adesão de 52% (tanto de agências, quanto de bancários).



No Paraná, o total de adesão chega aos 45%. De acordo com o balanço da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro mais de dez mil agências e 54 centros administrativos estão fechados em todo o país. O Sindicato dos Bancários de Curitiba e região convoca toda sua base para assembleia nesta quarta-feira (14) a partir das 17 horas no Espaço Cultural e Esportivo da categoria. Inicialmente, a assembleia irá avaliar o andamento da greve e planejar os próximos passos da mobilização. Caso a Fenaban apresente nova proposta na rodada de negociação agendada para esta terça-feira, 13 de setembro, às 14h00, em São Paulo, poderá ser avaliada na assembleia.

O principal problema encontrado por clientes é a falta de envelopes para depósitos em agências. Algumas agências também já tiveram falta de cédulas em caixas eletrônicos. De acordo com o Sindicato dos Bancários, cada agência tem no mínimo um bancário para dar tirar dúvidas de clientes. Segundo o Sindicato, com o aumento da adesão, é possível que algumas agências não tenham dinheiro. Apesar do abastecimento das cédulas ser feito por empresa terceirizada, muitas agências não tem bancários para receber o malote.

A Federação que representa os bancos orienta que os clientes realizem transações bancárias pela internet ou estabelecimentos credenciados pelos bancos como: supermercados, casas lotéricas e postos dos Correios.