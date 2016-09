Alemanha detém três sírios suspeitos de ataques de Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três sírios detidos nesta terça-feira (13) na Alemanha têm conexão com os atentados de novembro de 2015 em Paris, anunciou o ministro alemão do Interior, que falou de uma "possível célula adormecida". "O estado atual das investigações da polícia criminal federal aponta vínculos com os criminosos de Paris de novembro de 2015", disse Thomas de Maizière. Ele ressaltou que os três suspeitos, que chegaram no ano passado à Alemanha junto ao fluxo de solicitantes de asilo, obtiveram seus documentos de identidade através dos mesmos grupos usados pelos extremistas da facção Estado Islâmico que mataram 130 pessoas na capital francesa. "Até o momento não há nenhuma indicação de que existia um planejamento concreto em andamento visando um atentado. Portanto, pode se tratar de uma célula adormecida", disse o ministro. Segundo Maizière, os três homens estavam sendo vigiados há meses e "não representaram perigo" em nenhum momento. "Não posso dizer com certeza se os suspeitos eram realmente sírios", limitando-se a apontar que em seus "documentos de viagem está escrito que são sírios". Todos eles foram detidos em centros de acolhida de solicitantes de asilo. A operação, que mobilizou 200 agentes da polícia, ocorreu no Estado de Schleswig-Holstein (norte da Alemanha), segundo a procuradoria federal. Os três homens, apresentados como Mahir al-H, 27 , Mohamed A., 26, e Ibrahim M., 18, chegaram à Alemanha em novembro de 2015, no auge da crise migratória. No ano passado, 1 milhão de refugiados pediram asilo na Alemanha.