PF prende suspeitos de distribuir pornografia infantojuvenil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (13) três pessoas suspeitas de distribuir pornografia infantojuvenil pela internet. Dois suspeitos foram detidos capital paulista e o terceiro em São Bernardo do Campo, na Grande SP, por possuírem material pornográfico com menores em seus computadores. Cerca de 25 policiais participam da Operação Proteção Integral 2, que cumpre cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo e São Bernardo do Campo para apreensão de computadores e outros dispositivos de armazenamento. A PF conseguiu rastrear os locais onde foram realizados os acessos para distribuir os arquivos de imagens e vídeos contendo pornografia infantil. Com ajuda das polícias da Suíça e dos EUA, a polícia brasileira também identificou outras pessoas que teriam compartilhado arquivos no exterior. O crime de compartilhamento de imagens contendo pornografia infantil está previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e tem pena de até seis anos de prisão.