Esposa que matou policial militar em Curitiba vai à júri popular

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

A esposa do policial militar Rodrigo Federizzi, assassinado no final de julho, vai a júri popular. A 1.ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual (MP-PR) contra Ellen Homiak da Silva, que confessou à Polícia Civil ter matado o marido. A prisão dela, que era temporária, foi convertida em preventiva, que é válida pelo menos até o julgamento – ainda sem data marcada.

O inquérito policial do caso foi concluído pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que confirma a suspeita inicial, de que Ellen teria agido sozinha. Ela é acusada de homicídio qualificado, por motivo banal, com o agravante de que o marido não teria tido possibilidade de se defender. Além disso, responde por falsa comunicação de crime e ocultação do cadáver. É o que explica o delegado Fábio Amaro.

