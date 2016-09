Vendas do comércio caem 0,3% em julho, diz IBGE

LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As vendas do comércio varejista no país recuaram 0,3% em julho em comparação com junho, divulgou o IBGE na manhã desta terça-feira (13). O resultado empatou o avanço de 0,3% verificado no mês anterior. Na comparação de julho deste ano com igual período de 2015, a queda foi de 5,3%, o pior resultado para o mês nessa base comparativa desde 2001. O país acumula 16 meses seguidos de queda na comparação anual. "O consumo tem relação direta com a renda do trabalhador e com a taxa de juros, que são dois fatores que vêm inibindo uma melhora das vendas por causa da conjuntura econômica do país", disse a técnica do IBGE Isabella Nunes. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, a queda foi ainda maior, de 6,7%. Já no período de 12 meses encerrados em julho, o recuo verificado foi de 6,8%. O dado veio pouco pior que o centro de expectativas de analistas consultados pela agência internacional Bloomberg, que estimavam queda de 0,2% no mês e recuo de 5% em relação a julho de 2015. "As vendas no varejo se situam em patamares semelhantes a 2012, mostrando que perdas ainda não foram recuperadas. Somente uma melhora na massa de salários do trabalhador, aumento de empregos e melhora nos juros pode ajudar o setor", explicou. Seis das oito atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram recuo na comparação mensal. Hipermercados, supermercados, bebidas e fumo tiveram queda de 0,3%, assim como combustíveis e lubrificantes, que respondem por 60% do indicador. Tecidos e artigos de vestuários tiveram queda de 5,6%. As vendas de supermercados caíram em volume, mas subiram em receita -na comparação de julho com igual período do ano passado, a alta foi de 14,3%. Nunes explicou que o aumento decorre da inflação dos alimentos no período. Como o supermercado vende produtos básicos e de primeira necessidade, mesmo em período de aperto no orçamento das famílias, há um consumo regular nesses locais. A alta nominal na receita, disse ela, se aproxima do índice de inflação dos alimentos no período. Um exemplo de como a perda de renda afeta o consumo está no desempenho de móveis e eletrodomésticos, que, na comparação de junho com o mesmo período do ano passado, teve queda de 12,4%. "Os móveis e eletrodomésticos, que têm dinâmica ligada à renda do trabalhador, foram os que mais recuaram e refletem a piora do mercado de trabalho e o aumento da taxa de juros", disse, VAREJO AMPLIADO As vendas do chamado varejo ampliado, que incluem também veículos e materiais de construção, recuaram 0,5% na base mensal. Já na comparação anual, a queda foi de 10,2%. O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas para a comparação mensal, de 0,8%, e acima da projeção para a variação anual, de 8,2%. No acumulado dos sete meses do ano, houve recuo de 9,4% nas vendas. Já no período de 12 meses encerrados em julho, a queda foi de 10,3%. Os materiais de construção puxaram a queda na comparação de julho com o mês imediatamente anterior, com recuo de vendas de 2,5%. Já na comparação anual, as vendas de veículos tiveram queda de 20% e de material de construção, 12,6%.