Gangue da dinamite age no interior do Paraná

​Na madrugada desta terça (13), por volta das 3 horas, equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela área central do município de Imbituva quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Não foi possível identificar a localização dos disparos, após a equipe foi informada via celular da viatura que diversos indivíduos com armas longas estariam em frente ao Banco da Caixa Econômica e, também, espalhados pelo centro da cidade, os quais estavam explodindo os caixas eletrônicos. Após cessados os disparos, a equipe deslocou até a Caixa Econômica Federal onde no local foi constatado danos nas portas e no interior da agência, também no cofre interno por uso de artefato explosivo. Foi constatado danos na Delegacia de Polícia Civil e em uma viatura da Polícia Civil causados por vários disparos de arma de fogo. Segundo populares na ação haviam aproximadamente dez indivíduos. Foi realizado isolamento do local e acionado a Polícia Federal para dar continuidade na ocorrência. Foi localizado estojos de munição calibre 9mm, munição de fuzil 556 e 762. Até o momento não há informações sobre os autores da ação criminosa, apenas que havia um veículo fiat punto dando apoio e que após a ação os autores se evadiram sentido Irati.

