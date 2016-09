Seleção brasileira de futebol de 5 mantém invencibilidade e vai à semifinal

LUÍS CURRO, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O time de futebol de 5 do Brasil empatou sem gols com o Irã e avançou, em primeiro lugar do Grupo A, para as semifinais da Paraolimpíada do Rio. A partida foi disputada sob forte calor no Centro de Tênis, no Parque Olímpico da Barra, diante de um público de 2,355 torcedores. Na mesma quadra, os brasileiros haviam derrotado o Marrocos, por 3 a 1, e a Turquia, por 2 a 0. Com a classificação assegurada, o treinador Fabio Vasconcellos optou por rodar a equipe. Um dos titulares, Ricardinho, considerado o craque da equipe, começou na reserva, e outro, Cássio, nem entrou na partida. O futebol de cinco é disputado por deficientes visuais. Todos os jogadores usam vendas, exceto o goleiro, que enxerga, mas não pode deixar a área. A bola tem guizos para orientação dos atletas. O adversário na semifinal, que será realizada na quinta (15), sairia do duelo entre Argentina e China. O Brasil tem sido imbatível na modalidade. Desde que ela entrou no programa paraolímpico, em Atenas-2004, apenas os brasileiros triunfaram, sem perder uma única partida. São, ao todo, 14 vitórias e 5 empates. Na Rio-2016, a seleção tenta conquistar o quarto ouro consecutivo.