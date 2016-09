Bombeiros levam 1 dia para controlar incêndio em usina no interior de SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar somente na manhã desta terça-feira (13) um incêndio que atingiu uma usina de cana de açúcar na área rural de Paraíso (a 405 km de São Paulo), na região de Catanduva. Ninguém ficou ferido. Por volta das 8h30, os bombeiros já realizavam o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de incêndio, que levou quase um dia para ser controlado. O fogo começou por volta das 9h desta segunda (12) em um tanque de armazenamento de etanol da usina Ruete Agroindustrial, localizada na rodovia Antônio Celidônio Ruette, Km 3, na zona rural de Paraíso, próxima à rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351). A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que o tanque tinha capacidade para cinco milhões de litros, mas, segundo os bombeiros, o reservatório estava pela metade quando o incêndio começou. Os tanques estão instalados dentro de uma bacia de contenção e a avaliação dos técnicos da Cetesb é que não há riscos de vazamento do combustível para fora da área de proteção e de atingir cursos de água. Ao menos 30 equipes de bombeiros de cidades da região e de São Paulo trabalharam no combate ao fogo e no resfriamento de outros dois tanques laterais. Outras 30 equipes de brigadas de incêndio de usinas da região atuaram em conjunto com os bombeiros. Ainda não se sabe as causas que levaram ao incêndio. Técnicos da Cetesb de São José do Rio Preto estão no local para acompanhar o trabalho dos bombeiros. De acordo com os técnicos, a empresa Ruette Agroindustrial Ltda está com seu licenciamento ambiental regular e obteve, em 19 de março de 2015, a renovação de sua licença de operação, com validade até março de 2017.