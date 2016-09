Gustavo Scarpa marca 4 gols em 8 jogos e lidera arrancada no time

BERNARDO GENTILE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Liderança técnica do Fluminense, Gustavo Scarpa ganhou ainda mais destaque nas últimas partidas quando passou a marcar gols com maior frequência. Foram quatro nas últimas oito partidas, que contribuíram e muito para que o time chegasse firme na luta por uma vaga na Libertadores. Além disso, as recentes atuações fizeram com que o camisa 40 ganhasse uma alcunha um tanto quanto curiosa: "DeuScarpa". A brincadeira nasceu após o atacante ser o principal jogador do time por tantas rodadas no atual Campeonato Brasileiro. Além dos seis gols na competição, o apoiador soma seis assistências. "Acho que o futebol é momento. Tive alguns jogos, no ano passado, que poderia ter marcado e acabei não marcando (gols). A questão do gol tem que estar direto na vida do meio de campo ofensivo. Isso vem acontecido comigo e fico feliz", disse à Rádio Transamérica. Uma das qualidades demonstradas por Scarpa são as cobranças de falta. Dois dos seis gols neste Brasileiro foram marcados dessa maneira. Ao contrário do que possam imaginar, Gustavo não treina muitas cobranças nos treinamentos e explica. "Feliz pela vitória e momento que estou vivendo. Quero melhorar sempre. Não treino 40 faltas por treino porque o professor [técnico Levir Culpi] não deixa [risos]. Somente três de cada lado para não gerar lesões", resumiu. Por fim, o jogador comenta a possibilidade de o Fluminense lutar pelo G-4. "Estou bem confiante. Campeonato bem equilibrado. Vários times têm tropeçado e ainda ficam próximo do G4. É o nosso caso, até. Vacilamos em algumas partidas e estamos ali. Essa vitória vai dar moral. Vencemos um dos principais candidatos ao título. Seguir focado e conseguir mais uma vitória na quinta-feira [Chapecoense]. Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Fluminense chegou aos 37 pontos e pulou para a sétima colocação. Agora, a distância para o Corinthians, último time do G4 e com 40, é de apenas três pontos. O time tricolor volta a campo na quinta-feira, quando medirá forças com a Chapecoense, novamente em Edson Passos.