Torcida do Flamengo para centro do RJ e lota aeroporto antes de partida

PEDRO IVO ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Flamengo compareceu em grande número no aeroporto Santos Dumont nesta terça-feira para apoiar o elenco rubro-negro, que enfrenta o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque. Pelo menos 400 torcedores foram ao saguão do aeroporto prestigiar os atletas. Os flamenguistas não poderão conferir a partida dentro do estádio do Palmeiras. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que a área destinada aos visitantes não seja ocupada pelos cariocas em virtude de briga envolvendo organizadas de Flamengo e Palmeiras no primeiro turno do Nacional. A festa promovida pela torcida do time carioca começou às 10h, na Central do Brasil. De lá, um grupo de pelo menos 200 torcedores caminhou rumo ao aeroporto. O grande número de flamenguistas pelas ruas causou problemas no trânsito da cidade. Houve congestionamento no centro do Rio de Janeiro. O time do Flamengo embarca às 15h55 para São Paulo. O jogo é encarado como uma decisão. As duas equipes despontam na liderança do Brasileirão. O Palmeiras, líder, tem um ponto de vantagem contra os flamenguistas (47 a 46 pontos).