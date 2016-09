Reunião deve encaminhar camisa 10 da base como reforço do Corinthians

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians deve ter um novo reforço para o restante da temporada. Trata-se de Rodrigo Figueiredo, joia das categorias de base da equipe paulista. Camisa 10 do sub-20 corintiano, o meio-campista tem contrato até dezembro deste ano, mas deve assinar um novo vínculo de dois anos nesta quarta-feira (14). O acerto já está encaminhado verbalmente. Depois disso, será imediatamente integrado aos profissionais para ser mais uma opção para Cristóvão Borges. Usar o garoto no time principal, aliás, é um pedido do treinador, que sabe que não poderá contar com novos reforços vindo de outros clubes por causa da crise financeira vivida no momento. Rodrigo deve voltar a jogar no sub-20 em mais uma ocasião: a segunda partida da final do Brasileirão da categoria, marcada para o dia 20 de setembro, contra o Botafogo, em São Paulo. Nesta terça, os times disputam a partida de ida. Além de Rodrigo, o Corinthians também terá uma cara nova nos treinamentos: Marciel foi devolvido de empréstimo pelo Cruzeiro e será reintegrado ao grupo como opção de reforço para uma função que sofreu com as saídas de Elias e Bruno Henrique.