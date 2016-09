'Aquarius' vai compor catálogo internacional da Netflix

GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho ("O Som ao Redor"), entrará no catálogo internacional da Netflix. A data do lançamento do filme na plataforma de TV on-line ainda não foi divulgada. O anúncio foi feito durante coletiva que divulgou o Prêmio Netflix 2016, que apresentou o júri e os dez filmes finalistas. Serão dois longas escolhidos para integrar o catálogo da plataforma, um pelo júri e outro por voto popular. A divulgação dos vencedores é feita no dia 4/10. Concorrem os filmes "Califórnia", de Marina Person, "A História da Eternidade", de Camilo Cavalcante, "O Último Cine Drive-In", de Iberê Carvalho, "Obra", de Gregório Graziosi, "Porque Temos Esperança", de Susanna Lira, "À Queima Roupa", de Theresa Jessouroun, "Ventos de Agosto", de Gabriel Mascaro, "My Name Is Now", de Elizabete Martins Campos, "Levante!", de Susanna Lira, Barney Lankester-Owen, e "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois", de Petrus Cariry. O júri é composto por nomes como Cesar Charlone, Alice Braga, Adriana Dutra, Fernando Andrade e Fabrício Boliveira.