Apresentações de Natal do Palácio Avenida já têm data marcada

Apresentações tradicionais (foto: Franklin de Freitas)

O coral do Palácio Avenida já tem data marcada para começar as tradicionais apresentações natalinas no centro de Curitiba. Neste ano, o primeiro espetáculo vai ser no dia 2 de dezembro e, o último, no dia 18 do mesmo mês, sempre às sextas, sábados e domingos, das 8h15 às 21h. O anúncio foi feito na última segunda-feira (12), na página Curitiba Viva o Natal, vinculada à Prefeitura da cidade. E é motivo de alívio para os apaixonados pelo Natal da capital paranaense.



Em agosto de 2015, o banco HSBC – responsável pelo evento desde 1997 – foi comprado pelo Bradesco e, em julho, quando a instituição divulgou que manteria a iniciativa, isso ainda era dúvida. Mais detalhes sobre a programação devem ser publicados em outubro, mas a ideia do Bradesco é que as apresentações sejam feitas como antes.



O espetáculo é realizado há quase 25 anos – desde 1991. Ano após ano, em coral, crianças carentes aparecem nas janelas do Palácio Avenida e cantam para milhares de pessoas. A iniciativa foi idealizada pelo extinto banco Bamerindus que, na época, era sediado no prédio histórico.