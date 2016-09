Revezamento rende a sétima medalha de ouro ao Brasil no atletismo

(foto: CPB/Twitter)

O atletismo brasileiro não para! A manhã desta terça-feira (13) teve ouro, prata e bronze. Quem subiu ao ponto mais alto do pódio foi a equipe do revezamento 4x100m classe T11-13, com Daniel Silva, Diogo Ualisson, Felipe Gomes e Gustavo Araújo.

Os brasileiros não apenas conqusitaram a medalha de ouro como quebraram o recorde Paralímpico da prova. Eles não deram chance aos rivais e anotaram o tempo de 42s37, contra 43s05 da China, medalha de prata. A equipe do Uzbequistão conquistou o bronze com 43s47.

Prata e recorde

O Brasil esteve muito perto de conquistar ouro também no salto em distância T37. Mateus Evangelhista saltou 6,53m e quebrou o recorde mundial da prova, mas a marca não durou muito. O chinês Guangxu Shang voltou a quebrar o recorde na sequência com 6,77m, distância que lhe valeu o ouro. O bronze foi Haider Ali, do Paquistão, com 6,28m.

Bronze emocionante

A primeira medalha do Brasl na sessão da manhã veio apenas no photo finish, com o bronze de Edson Pinheiro nos 100m rasos classe T38. Recordista das Américas na distância, o acreano travou um duelo passada a passada com o sul-africano Dyan Buis, que terminou com o mesmo tempo do brasileiro: 11s26. Após alguns segundos de espera, a tecnologia apontou a vitória do brasileiro, com o rival em quarto. “Ganhei dele no Mundial do ano passado e sabia que ele ia treinar muito para tentar dar o troco aqui. Mas, com a torcida me apoiando, não teve jeito. O público está de parabéns pela força que tem dado aos brasileiros”, disse Edson, que iniciou sua carreira no esporte no tênis de mesa.