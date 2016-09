Evânio Rodrigues é prata e ganha medalha inédita no halterofilismo

(foto: Twitter/CPB)

Pela primeira vez na história, o Brasil tem um medalhista Paralímpico no halterofilismo. O autor do feito é o baiano Evânio Rodrigues, de 32 anos, que ganhou a prata na categoria até 88kg nesta terça (13) no Pavilhão 2 do Riocentro. "Essa medalha estava faltando. É um sonho tê-la conquistado. Foi preciso treinar muito e ter muito foco para não permitir que a adrenalina me atrapalhasse. Quando é minha vez de ir para o banco, não via mais nada além da barra. Fiquei muito tempo longe da minha família por esse objetivo e hoje fui recompensado", comentou o brasileiro.

Evânio ergueu 210kg na segunda de suas três tentativas na final. A marca foi a mesma do mongol Sodnompiljee, que ficou com o bronze por ter peso corporal superior ao do brasileiro (87,53kg contra 86,35kg. O ouro foi para Mohammed Khalaf, dos Emirados Árabes Unidos, que levantou 220kg em sua segunda tentativa.

Esta foi a primeira participação de Evânio nos Jogos Paralímpicos. O baiano, que começou no esporte em 2008, ficou em sexto lugar no Mundial de 2014 em sua categoria atual e ganhou o ouro nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015 na categoria até 80kg.