Baiano dá ao Brasil medalha inédita no levantamento de peso

LUÍS CURRO, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O baiano Evânio da Silva, 32, conquistou a primeira medalha para o levantamento de peso do Brasil na história dos Jogos Paraolímpicos. Ele ficou com a prata ao erguer 210 kg, dez a menos que o medalhista de ouro, Mohammed Khalaf, dos Emirados Árabes Unidos. Sodnompiljee Enkhbayar, da Mongólia, ganhou o bronze. Evânio, que compete na categoria até 88 kg, vibrou muito com a conquista e chorou no pódio quando recebeu a medalha, no Riocentro. Ele teve poliomelite, que lhe causou sequelas nas pernas. No Parapan de Toronto, no ano passado, o atleta tinha conquistado o ouro na categoria até 80 kg.