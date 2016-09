Marrakesh no palco da Fnac nesta terça-feira

(foto: Divulgação)

O rock psicodélico da banda Marrakesh toma conta da Fnac Curitiba nesta terça-feira (13/9). O quinteto curitibano apresenta seu som moderno com toques de pop e indie em um rock inventivo e criativo. Criada em 2014, a banda lançou recentemente seu primeiro EP, "Vassiliki", com quatro músicas autorais. Antes do show, acontece um bate-papo com Abonico Smith, jornalista criador do site Mondo Bacana. O evento começa às 19h30 e tem entrada gratuita.

BANDA MARAKESH NA FNAC CURITIBA

Data: Terça-feira, 13 de setembro

Horário: a partir das 19h30

Endereço: Park Shopping Barigui - Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Ecoville

Ingressos: Entrada franca