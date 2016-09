Alessandro Zanardi: do automobilismo para os Jogos Paralímpicos

(foto: alex-zanardi.com)

Quem circula pela Vila dos Atletas já pode ter notado um hóspede acelerando pelas áreas comuns. Ex-piloto de automobilismo e campeão Paralímpico de ciclismo de estrada, o italiano Alessandro Zanardi chama atenção com a desenvoltura sobre sua cadeira de rodas motorizada, que alcança a velocidade de 28 km/h. Ele conta que deixou em casa a cadeira mais rápida, que ultrapassa 40 km/h. “Mas não aconselho vocês a comprarem uma. Não é muito estável! Já fiz 400km/h num carro, mas ele foi fabricado para isso, então você não sente tanto", brincou o atleta, que persegue nas pistas cariocas o sucesso dos Jogos Paralímpicos Londres 2012, nos quais conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata.

Em 2001, Zanardi sofreu um grave acidente numa corrida de automobilismo na Alemanha. Sobreviveu, mas teve as duas pernas amputadas. Reflexivo e bem humorado, o italiano fez um balanço de sua recuperação, perído em que descobriu o esporte Paralímpico com a bicicleta de mão (handcycling). "Antes do acidente, eu me perguntava o que faria se algo assim acontecesse. A resposta que eu me dava era que eu ia me matar. Mas, quando aconteceu comigo, isso não veio à minha cabeça. Eu estava muito feliz de estar vivo. Eu sabia que o pior já tinha passado. Eu fui reanimado 7 vezes, fiquei sem sangue. De acordo com a ciência, eu não tinha nenhuma chance de sobreviver, mas aqui estou”, disse Zanardi, em coletiva de imprensa na Vila dos Atletas no domingo (11).

“Eu fui muito sortudo de ter sido assistido por pessoas maravilhosas. Eu só fiz o que tinha que fazer, que era sobreviver aqueles 15 minutos sem sangue. Não existem palavras mágicas para explicar minha recuperação. Foi um pequeno avanço de cada vez, como fazer xixi (sozinho) de novo”. O italiano conta que, no início da reabilitação, precisava de ajuda 24 horas por dia. Hoje, como atleta, confia num técnico 16 anos mais novo. “Geralmente é o contrário, não é? Ele exige de mim exatamente o que preciso fazer, nem mais, nem menos”.

O atleta gosta também de conversar com seu ex-técnico, “à moda antiga, que sabe me dizer o que preciso ouvir, sabe as palavras de conforto”. Para ele, o mais importante é compartilhar: “Ninguém faz nada sozinho na vida”. Zanardi confessa estar entusiasmado com o momento: “São Jogos Paralímpicos com organização perfeita. O clima que se respira na Vila é fantástico, percebe-se que algo grande está acontecendo aqui". O atleta, que já competiu em corridas de automobilismo no Rio, disputará sua primeira prova no ciclismo de estrada na próxima quarta-feira (15), às 8h. E espera mais que um cenário bonito: quer a vibração da torcida na orla.