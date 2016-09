Curitiba terá maior evento de performance periódico do Brasil

A 32a. edição será no dia 12 de agosto, e terá Bia Figueiredo, de Curitiba, e Coletivo S.T.A.R. (Adriana Tabalipa e Roderick Steel) do Rio de Janeiro.

Recentemente, o p.ARTE criou um vínculo com as universidades e um dia antes da apresentação de nossos convidados aqui na BC, há um bate papo e aproximação com o conjunto de trabalhos desses artistas. Dia 15 de setembro as 19h na UTFPR, o encontro será gratuito.

O Maior evento de performance periódico do Brasil.

Data: 16/09/2016

Horario: 20h

R$7

Local: Bicicletaria Cultural

Rua Presidente Faria, 226 Centro

Tel.: (41) 31530022