(foto: Twiter/Rio 2016)

A seleção feminina de voleibol sentado do Brasil foi soberana na fase de classificação dos Jogos Rio 2016. Nesta terça (13), a equipe, que já superou o quinto lugar obtido na estreia em Londres 2012, derrotou a Holanda por 3 sets a 0 (25/18, 25/25 e 25/21) no Pavilhão 6 do Riocentro e fechou sua participação na primeira fase da competição com 100% de aproveitamento. Prata nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015, o Brasil fechou a fase de grupos dos Rio 2016 com três vitórias e nenhum set perdido. Classificada à inédita semifinal, a equipe aguarda a definição do Grupo B, formado por China, Estados Unidos, Irã e Ruanda, para conhecer seus adversários na partida que valerá vaga na final.