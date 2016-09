Grupo Globo adquire controle do jornal 'Valor Econômico'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Globo comprou os 50% da empresa Valor Econômico S.A. que eram detidos pelo Grupo Folha. Com isso, a empresa que publica o jornal "Valor Econômico" passa a ser de propriedade exclusiva do grupo carioca. A operação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O montante não foi revelado. Lançado em maio de 2000, o "Valor" é o maior jornal econômico do país. Registrou 61.184 exemplares vendidos em julho deste ano, segundo os dados mais recentes do IVC (Instituto Verificador de Comunicação). Na plataforma digital, a audiência é de 50 milhões de páginas acessadas ("page views") e 2 milhões de visitantes únicos em julho. Há três anos, a empresa lançou o serviço de informação em tempo real Valor Pro. Leia a íntegra do comunicado divulgado pelas empresas: "Os Grupos Folha e Globo, sócios na empresa Valor Econômico S.A., responsáveis pela edição do jornal 'Valor Econômico', informam que negociaram a venda integral da participação do Grupo Folha na referida empresa ao Grupo Globo. O fechamento da negociação está sujeito à aprovação do Cade, na forma da legislação pertinente."