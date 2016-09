Marta ataca Russomanno e não comenta reforma trabalhista de Temer

PAULA REVERBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora licenciada Marta Suplicy (PMDB) não comentou nesta terça-feira (13) a proposta de reforma trabalhista do governo de seu correligionário, o presidente Michel Temer, e fez uma crítica velada ao deputado Celso Russomano (PRB), lider na corrida pela capital paulista. Perguntada sobre o que achava da reforma, a senadora respondeu: "A única coisa que posso dizer, assim como quando Dilma [Rousseff, ex-presidente] enviou a sua reforma, votei sempre a favor do trabalhador, ao contrário só outro candidato." Na Câmara, Russomanno votou a favor de lei que endureceu o acesso ao trabalhador demitido sem justa causa ao seguro-desemprego. No Senado, Marta votou contra a proposta. É a primeira vez que a senadora parte para o ataque contra o deputado. A última pesquisa Datafolha mostrou que despencou a vantagem que Russomanno tinha sobre Marta e João Doria (PSDB). O tucano cresceu de 5% para 16% das intenções de voto, empatando tecnicamente com Marta, que cresceu de 16% para 21%. OAB Marta e o vice de sua chapa, Andrea Matarazzo (PSD), visitaram nesta terça a seção paulista da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e acataram dez compromissos para eleições limpas sugeridas pela entidade. Na segunda-feira (12), Doria não assinou o documento, que é intitulado "Dez compromissos com a democracia". O candidato discordou de duas das dez medidas previstas: compromisso com a convocação de plebiscitos, referendos e audiências públicas e compromisso em se engajar pelo fim das votações secretas na Câmara Municipal.