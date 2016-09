Carro com 1.250 pacotes de cigarros é apreendido em Medianeira

(foto: BPFron)

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) apreenderam um veículo carregado com 1.250 pacotes de cigarros oriundos do Paraguai na cidade de Medianeira (PR), região Oeste do estado. A ação aconteceu na madrugada de terça-feira (13/09) durante patrulhamento pela Avenida Brasília.

