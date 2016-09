'A vida é assim', diz Rodrigo Maia sobre tom de ameaça de Cunha

(foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não quis comentar nesta terça-feira (13) a afirmação de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) de que o governo Temer foi um dos principais responsáveis por sua cassação. "Isso é normal, acontece, a vida é assim", se limitou ao dizer ao ser questionado se estava preocupado com o tom de ameaça do peemedebista após ter sido cassado. Em entrevista na madrugada desta terça, Cunha afirmou que seu revés tem como um dos principais culpados o governo de Michel Temer, que trabalhou para eleger Maia para a presidência da Câmara em detrimento de seu preferido, o líder do PSD, Rogério Rosso (DF). Cunha afirmou ainda que a eminência parda do governo é o secretário de Parcerias e Investimentos de Temer, Moreira Franco, que é sogro de Rodrigo Maia. "Quem comanda o governo é o Moreira Franco, que é o sogro do presidente da Casa. O sogro do presidente da Casa comandou uma articulação que fez com que tivesse uma aliança com o PT [para a eleição de Maia]", afirmou.