Presos Cruzeiro do Oeste recebem atendimento oftalmológico

(foto: Divulgação / Depen)

Com o objetivo de proporcionar melhores condições de aprendizagem e aproveitamento escolar, 53 presos da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste (Peco) foram submetidos a exames oftalmológicos.



A iniciativa faz parte do projeto Acuidade Visual, do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) Professor João da Luz da Silva Corrêa, que atua na unidade prisional, em parceria com a direção da penitenciária, Pastoral Carcerária e Conselho da Comunidade.



Dividido em duas etapas, o projeto iniciou a triagem dos presos com o auxílio dos professores. Eles indicaram alunos entre 30 e 70 anos, que em razão do esforço visual requerido nas atividades escolares manifestavam distúrbios oculares, como visão cansada, dores de cabeça, tonturas, dificuldades em enxergar e olhos vermelhos.



Em um segundo momento, os detentos foram atendidos por um médico oftalmologista na própria penitenciária e foram tiradas as medidas das armações para confecção dos óculos para aqueles presos que apresentaram necessidade do uso.



RESULTADOS – Entre os presos atendidos pelo projeto, 39 deles receberam óculos. Segundo o diretor da unidade, Arnobe Lemes do Reis, eles já apresentaram uma melhora significativa no rendimento escolar. "Tivemos um excelente resultado, por isso estamos planejando realizar ainda este ano uma segunda etapa do projeto e proporcionar o mesmo atendimento para outros detentos", planeja o diretor.