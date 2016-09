Bebê fica preso em panela de pressão durante brincadeira

Redação Bem Paraná com assessoria

13/09/16

(foto: Divulgação/Bombeiros)

Em Brasileia cidade a 232 km de Rio Branco, capital do Acre, os bombeiros foram chamados para fazer um atendimento inusitado: tirar uma menina de dentro de uma panela de pressão. A criança de 1 ano e quatro meses ficou entalada após entrar para brincar. Os homens do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros precisaram ir até a casa para fazer o resgate da criança.

A mãe a criança disse que estava arrumando a casa quando ela entrou dentro de panela, que ela havai deixado no chão, enquanto ajeitava o armário.

Os bombeiros tiveram que usar o mesmo equipamento usado para retirar pessoas acidentadas que ficam presa às ferragens para cortar a panela e liberar a criança. Foram necessários 10 minutos para cortar o alumínio da panela e