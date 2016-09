(foto: Arquivo Bem Paraná)

As vendas do comércio no Paraná têm apresentado sinais de uma leve recuperação, nos últimos meses. Apesar dos resultados obtidos até julho de 2016 serem negativos na comparação com o mesmo período de 2015, dados da Pesquisa Conjuntural do Comércio, realizada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), demonstram que as vendas estão reagindo gradativamente desde abril deste ano.

As vendas acumuladas do comércio paranaense em 2016, mês a mês, comparadas com as vendas acumuladas em 2015, demonstram essa leve recuperação. O resultado, que no início do ano era -16,27%, foi melhorando com o passar dos meses e fechou julho em -5,75%.

Desde a última pesquisa divulgada pela Fecomércio PR, com os dados de junho, pouca coisa mudou. Supermercados e farmácias, que vendem produtos de necessidades básicas, continuam sendo os únicos setores com resultado positivo no acumulado do ano. O acréscimo nas vendas foi de 4,05% (supermercados) e 1,26% (farmácias), entre janeiro e julho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. Lojas de departamentos lideram o ranking do pior acumulado do ano, com -24,14%.

Entre as regiões pesquisadas, a Oeste, do agronegócio, também continua sendo a única com saldo positivo nas vendas acumuladas até julho, com 1,19% de crescimento na comparação com o acumulado no mesmo período do ano passado.

Na comparação entre julho de 2016 e julho de 2015, os setores de supermercados, móveis, concessionárias de veículos, farmácias, materiais de construções e vestuário apresentaram algum incremento nas vendas. Entretanto, o saldo entre julho deste ano e julho do ano passado foi negativo para os setores de combustíveis, lojas de departamentos, livrarias, óticas, calçados e autopeças.

Passada a euforia das compras de inverno, os setores de calçados e vestuário sentiram a queda nas vendas, com diminuição respectiva de 20,98% e 17,42% no faturamento entre junho e julho deste ano.