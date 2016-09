Ventos derrubam árvores, destelham casas e complicam o trânsito em Curitiba

(foto: Rede News 24 horas)

A forte ventania que atingiu Curitiba na tarde desta terça-feira,13, provocou transtornos em diferentes pontos da cidade, segundo as informações da Prefeitura de Curitiba. O departamento de Proteção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente registrou 29 solicitações sobre atendimentos. Dez árvores caídas. A Defesa Civil atendeu a 24 pedidos sobre árvores e galhos caídos.

Também foram registradas duas ocorrências de danos a edificações: o galho de uma árvore caiu sobre o muro da Escola Municipal Monsenhor Boleslau Falarz, no São Braz, e houve dois destelhamentos no Cajuru e Bairro Novo. No Campo Comprido, na Rua Frederico Muller, o vento derrubou a cobertura de um ponto de ônibus.



Na Setran, 20 semáforos ficaram desligados por 40 minutos por falta de energia e três ficaram em alerta. Copel já restabeleceu o abastecimento e os sinais foram religados. Uma coluna de semáforo caiu em frente ao Shopping Cidade. Equipes já estão no local para atender a ocorrência.

Atualizada às 17h21