Uma árvore caiu sobre a pista direita da Avenida Silva Jardim, na quadra entre as ruas Alferes Poli e 24 de Maio.As informações são do Setran.

O tráfego está completamente interrompido nesse trecho, e agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, além das equipes da Copel, já estão no local. Os semáforos acabaram se desligando com a queda da árvore.

A Prefeitura de Curitiba pede que a população informa as quedas de árvores e outras ocorrências pelo telefone 156. Até o momento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já recebu 20 ocorrências em toda a cidade, e 15 delas já foram atentidas.

Outros estragos

No Bairro Alto uma árvore caiu em cima de uma casa na Rua Sebastião Alves Ferreira com a Rua Rio Guaporé. As informações são da Rede News 24hs.