Zé Ramalho volta a Curitiba para show

O cantor paraibano Zé Ramalho, que é considerado um dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos volta a Curitiba, no dia 29 de outubro, às 21 horas, no grande auditório do Teatro Positivo, para apresentar o show “Zé Ramalho – Tour 2016”. Com um grande e cativo reduto de fãs na capital paranaense, ele que segue firme pelos palcos há mais de 40 anos, fará um passeio pelos grandes hits que o fizeram superar a marca de milhões de discos vendidos.



A plateia poderá prestigiar um show marcado por grandes clássicos da bem-sucedida carreira de Zé Ramalho, como “Avohai, Frevo Mulher, Admirável Gado Novo, Chão de Giz, Beira-Mar, Eternas Ondas, Garoto de Aluguel, Vila do Sossego e Banquete de Signos”. Estas são apenas algumas das inúmeras pérolas que Zé Ramalho lançou e riscam o Brasil de Norte a Sul, derrubando fronteiras e provando que a grande música é universal.



Ele chega acompanhado da Band Z, que é formada por Chico Guedes (Contra-baixo), Zé Gomes (Percussão), Vladimir Oliveira (Teclados), Edu Constant (bateria) e Toti Cavalcanti (sopros).



Seja qual for a jornada, o público sabe que quem a conduz é um dos artistas com a personalidade mais marcante da música popular brasileira. Com sua voz inconfundível e sua poesia apocalíptica, Zé Ramalho escreveu, escreve e continuará escrevendo seu nome na história musical brasileira, seguindo feito um viajante pelas estradas do país, arrastando multidões por onde quer que passe. Há mais de 40 anos, o brasileiro sabe que assistir Zé Ramalho ao vivo é uma experiência única em uma espécie de pacto de fidelidade que se renova ano a ano.

SERVIÇO:

Data: 29 de outubro de 2016 - sábado

Horário: Início: 21 horas

Local: Teatro Positivo Local: Teatro Positivo - Grande Auditório (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 Campo Comprido) – Curitiba/PR

Classificação etária: Livre

Realização: Multi Eventos Promoções

Ingressos: Os valores variam de R$ 108 a meia-entrada a R$ 488 a inteira. O preço varia de acordo com o setor. A taxa administrativa de R$ 8 está inclusa no valor.