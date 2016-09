A vida e a obra de um dos maiores arquitetos da história, Oscar Niemeyer, serão expostas no principal espaço contemporâneo do Brasil e que leva o seu nome, o Museu Oscar Niemeyer (MON). A mostra prevê exibir os principais projetos assinados pelo arquiteto, inclusive os que ainda não foram lançados, utilizando recursos interativos para tornar a experiência ainda mais envolvente. O projeto é contemplado pela Lei Rouanet e conta com o patrocínio da Volvo do Brasil, Roca, Incepa e Solvay.

A exposição, que terá duração de quatro meses – de 29 de setembro de 2016 a 30 de janeiro de 2017 –, apresentará os destaques de sua carreira, com cenografias e croquis (plantas) de suas principais obras, todas disponíveis em 10 experiências interativas que apresentam as fases da arquitetura de Niemeyer, os diferenciais de sua obra, sua visão humanista e inspiram os visitantes com sua criatividade sem fim.

Em parceria com a Fundação Oscar Niemeyer, a exposição foi idealizada pela Cuckoo Brand Experience & Marketing, proponente do projeto, responsável pela cenografia e por levar o projeto para Curitiba, e, pela YDreams Global, que assina a concepção expográfica e produção multimídia. “Pretendemos levar a um grande público uma visão abrangente da essência das obras de Oscar Niemeyer e todo o seu perfil humanista”, afirma o sócio diretor da Cuckoo Brand Experience & Marketing, Luciano Rodrigues.

Para Karina Israel, diretora-executiva da YDreams no Brasil, o objetivo é apresentar a vida e obra do arquiteto de maneira lúdica, didática e em formas livres, uma das características mais marcantes de Niemeyer. “Vamos destacar o alcance e a relevância mundial de sua obra. Queremos inspirar os visitantes e, a partir disso, provocar uma nova atitude”, comenta.

Para que os visitantes possam interagir e compartilhar fotos nas redes sociais, a mostra disponibilizará cartões postais digitais que terão como imagens de fundo as obras de Niemeyer. Vídeos com depoimentos de personalidades chaves na vida do arquiteto estarão na entrada da exposição. No final da visita, o público ainda poderá assistir, na Arena ON, um filme biográfico intitulado “A Vida é um Sopro” dedicado a Niemeyer. “As marcas que foram convidadas a patrocinar têm perfil premium e interesse em se associar ao perfil visionário e a estética inovadora do homenageado”, finaliza Luciano.

Sobre a Cuckoo

A CUCKOO Brand Experience & Marketing presta consultoria e soluções para exposição de marcas e estratégias de comunicação. A empresa é especializada no desenvolvimento de projetos e execução de stands, lojas, exposições, showrooms, pontos de vendas, cenografias e espaços culturais no Brasil e no exterior. Os projetos da CUCKOO transformam ideias e aspirações em ações concretas, para clientes como Roca, Incepa, Celite, Laufen, Sonae, BRMalls, Pátio Batel, Subway e Cadbury.

Sobre a YDreams

A YDreams Global, com presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Vancouver (Canadá), é uma agência de Design, Tecnologia e Inteligência idealizada para responder desafios e demandas da era Pós Digital. Opera como parceira de empresas e marcas para reformular a estratégia de atuação por meio de iniciativas relevantes e orientadas ao comportamento do indivíduo (human-centered) que integrem a experiência digital com o espaço físico e presencial.