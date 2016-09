Ex-presidente Shimon Peres é internado após sofrer derrame

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente de Israel Shimon Peres, 93, foi internado após sofrer um derrame cerebral, informou nesta terça-feira (13) sua porta-voz, Ayelet Frisch. Segundo o escritório de Peres, ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Em janeiro deste ano, o ex-presidente já havia sido internado com dores no peito e arritmia cardíaca. "Shimon, nós te amamos e toda a nação deseja sua recuperação", afirmou, em nota, o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. Peres deixou a Presidência de Israel em 2014 -no país, o cargo é apenas cerimonial, sendo o primeiro-ministro o chefe de governo. Desde então, continua atuando na ONG Centro Peres para a Paz, que promove a coexistência pacífica entre árabes e judeus. Em 70 anos de carreira, foi três vezes primeiro-ministro israelense (1977, 1984-86 e 1995-96) e presidente (2007-2014). Em 1994, recebeu o Prêmio Nobel de Paz devido à assinatura do Acordo de Oslo no ano anterior com os palestinos. Ele previa as negociações para que fosse criado um Estado palestino independente e soberano. O acordo, no entanto, nunca avançou. Em setembro do ano passado, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, disse ter se retirado do pacto devido à paralisação das negociações com o governo do premiê Netanyahu.