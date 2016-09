Lista de finalistas do prêmio literário The Man Booker Prize é divulgada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista dos seis finalistas deste ano do The Man Booker Prize, considerado um dos mais prestigiados prêmios literários do mundo, foi divulgada nesta terça (13). A seleção inclui "The Sellout", do autor norte-americano Paul Beatty, uma sátira da vida dos negros na Califórnia, e "Hot Milk", da escritora britânica Deborah Levy, que explora o relacionamento de uma mulher e sua mãe adoecida em um vilarejo espanhol. "His Bloody Project", do também britânico Graeme Macrae Burnet, um suspense inspirado em uma onda de assassinatos na Escócia do século 19, e "Eileen", da norte-americana Ottessa Moshfegh, sobre uma atormentada jovem mulher trabalhando em uma prisão masculina também estão na lista. Completam os finalistas "All That Man Is", do canadense David Szalay, que conta a história de nove homens em diferentes momentos da vida, e "Do Not Say We Have Nothing", da também canadense Madaleine Thien, sobre a viagem de uma jovem mulher à China, após os protestos na praça Tiananmen. Deborah Levy é a única autora a ter sido finalista do prêmio anteriormente, por "Swimming Home", em 2012. As obras do vencedor do Nobel J. M. Coetzee e da vencedora do prêmio Pulitzer Elizabeth Strout, que competiam na lista inicial dos indicados, não foram selecionados para a chamada "lista curta". O prêmio vai anunciar qual é o melhor romance original em língua inglesa no dia 25/10. Cada um dos finalistas recebe 2,5 mil libras, o vencedor ganha 50 mil libras (aproximadamente R$ 218 mil).