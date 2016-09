Curitibano assina trilha sonora de filme

De 16 a 20 de setembro acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Los Angeles Brazilian Film Festival, que reúne o melhor do novo cinema brasileiro. Um dos filmes exibidos, “The Dress”, do cineasta Raphael Bittencourt, vai apresentar ao mundo um pouco do talento curitibano para música, mais precisamente para trilha sonora, que tem a assinatura do ator e músico de Curitiba, Marco Duboc.

Duboc, que estará em Hollywood acompanhando de perto a repercussão do evento e, claro, do filme “The Dress”, tem sido o músico preferido de Raphael Bittencourt para criar as trilhas de seus filmes. Foi dele as músicas para os filmes "Dry", "Absent", e "Reflect Drunk".

Segundo o músico, que faz ainda trilhas para comerciais e peças teatrais, a parceria tem dado certo, também, em função de sua outra vertente profissional: a de palestrante na área de atendimento. “Como palestrante, identifico falhas e dou dicas sobre o que as empresas nos mais variados setores podem fazer para surpreender os seus clientes. Uma regra básica é sempre entender a fundo o que ele precisa. Transporto isso para o atendimento ao Raphael e às propostas de seus filmes e consigo assimilar de imediato o que ele precisa. Batizei isto de “Atendimento Criativo” e foi assim que nomeei a palestra".

Para o “The Dress”, um drama em torno do amor incondicional, Duboc passou quase um mês elaborando a trilha, que ele considera como um personagem a mais do filme. “Com muito piano e cordas, a trilha acentua toda a forte carga emotiva do filme, principalmente em cenas densas e carregadas de sentimentos. A esposa do protagonista é representada pelo violoncello”.

O Los Angeles Brazilian Film Festival é reconhecido como o mais prestigiado festival de cinema brasileiro fora do Brasil. Existe desde 2008 e já exibiu mais de 420 filmes, distribuindo 92 prêmios. Os filmes ganham reconhecimento e possibilidade de distribuição comercial. O filme “The Dress” é feito com atores americanos e falado na língua inglesa. Ele foi selecionado para a categoria Curta Metragem Internacional.

Marco