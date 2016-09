Evento traz Pokémon, Youtubers, Cosplay e Kpop para Curitiba

(foto: Divulgação/Assessoria)

No Brasil o sucesso não poderia ser diferente. Jovens que antes nem saiam de casa agora invadem parques não só no final de semana, mas todos os dias, pois um verdadeiro mestre Pokémon precisa andar para achar pokémons para completar sua pokédex e chocar ovos. A fim de ajudar estes mestres pokémons e ajudar instituições carentes, a equipe do evento Shinobi Spirit realizará um evento diferenciado neste domingo, em um local com vários pokéstops, com tomadas para recarga de celulares e até Café Pokemon.

No dia 18 de setembro no Museu Municipal de Arte de Curitiba – MUMA, acontecerá um evento com direito a campeonato de games de luta no cinema, desfile cosplay, apresentações de K-Pop, matsuri dance, karaokê, estandes de produtos e várias atividades com o público. O Esquenta Shinobi Spirit é um evento beneficente que tem o objetivo de divulgar a cultura pop, e ao mesmo tempo ajudar o próximo.

O evento tem entre suas atrações no auditório o Youtuber San In Play, que vem de São Paulo só para ajudar nesta boa ação. San tem um canal focado em jogos com mais de 850 mil inscritos, e seus vídeos fornecem informações para os amantes de games de uma maneira descontraída e com qualidade. O evento contará também com o grupo de humor Sal na seca, que estará realizando atividades de improviso com o público.

Serviço



Evento: Esquenta Shinobi Spirit

Data: 18 de setembro

Horário: 12:00h

Local: MUMA – Portão Cultural

Endereço:

Entrada gratuita*

*Entrada no cinema e no auditório: 1 produto de limpeza

Os produtos arrecadados serão doados para a APR (Associação Paranaense de Reabilitação) e SPAC (Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba).

Ingressos evento Shinobi Spirit: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/4221-shinobispirit-curitiba-pr/

Site: http://www.sscwb.com.br