Cunha é usado como exemplo negativo por ONG contra a corrupção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que teve o mandato cassado nesta segunda-feira (12), foi usado em um vídeo da ONG Transparência Internacional a corrupção. Na campanha, Cunha é chamado de "senhor Trust", em referência ao mecanismo que permite que uma pessoa física transfira ativos a um administrador, como teria feito o ex-deputado. A ONG ressalta a importância de "quebrar o círculo vicioso de impunidade que essas propriedades ocultas permitem". "Precisamos saber quem são os verdadeiros donos que se beneficiam dessas entidades legais", diz o vídeo, que pede registros acessíveis e públicos sobre os trusts e seus donos. "Para mudar essa situação, a Transparência Internacional e outras organizações lutam para esclarecer quem se beneficia de empresas secretas e trustes." A ONG refere-se a Cunha como um dos mais poderosos políticos investigados pelo Ministério Público em função do escândalo de corrupção da Petrobras. Também dizem que Cunha mentiu na Câmara ao negar ter contas além das declaradas no seu imposto de renda e que o Ministério Público pede que ele e sua esposa devolvam cerca de RS$ 100 milhões para o governo. O vídeo afirma que Cunha gastou RS$ 139 mil em compras em Miami e se hospedou no Burj Al Arab, um dos hotéis mais caros do mundo, no qual a diária começa em cerca de RS$ 4.000. A reportagem ainda não conseguiu contato com o ex-deputado.