Governo do Estado inicia a última etapa do Inventário Florestal Paranaense

O Governo do Paraná iniciará a terceira e última etapa do Inventário Florestal Paranaense. Nesta terça-feira (13), o secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Antonio Carlos Bonetti, assinou o contrato com a empresa Krüger Florestal, vencedora da licitação para execução dos levantamentos.



O inventário é um levantamento detalhado sobre a quantidade e qualidade das florestas. No Paraná foi feita uma cooperação entre o Estado e o Ministério do Meio Ambiente para a elaboração do trabalho, por meio do Serviço Florestal Brasileiro e as secretarias estaduais do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Agricultura e Abastecimento.



O investimento nesta última etapa é de R$ 950 mil, com recursos do Bando Mundial, dentro do Projeto Multissetorial. “É um trabalho que vai produzir conhecimento mais detalhado da real situação das nossas florestas, base fundamental para os técnicos traçarem políticas públicas mais direcionadas à conservação da biodiversidade”, destacou Bonetti.



REGIÕES - Nesta última etapa, o inventário florestal será feito em municípios das regiões Sudoeste, Metropolitana de Curitiba e Litoral e dos Campos Gerais. Os pesquisadores coletarão dados em 161 pontos determinados pelo Serviço Florestal Brasileiro.



A técnica da Secretaria do Meio Ambiente, Gracie Abad Maximiano, coordenadora do Inventário Florestal no Paraná, explica que o trabalho é diferente de avaliar as florestas por imagem de satélite. “A tecnologia das imagens são muito importantes e cada vez evoluem mais, no entanto, aqui se trata de um trabalho de campo que verifica em detalhes o estado qualitativo das florestas”, destacou Gracie.



Os pontos determinados para o levantamento totalizam um raio de cerca de 3.220 quilômetros quadrados, em áreas públicas e privadas. A empresa contratada terá base em 20 municípios durante o levantamento, que durará nove meses. “Antes de começar, faremos contato com os municípios, com os órgãos ambientais locais e com os proprietários das áreas para explicar o trabalho”, disse o presidente da empresa vencedora da licitação, Andres Krüger. Os técnicos farão a coleta de dados e amostras necessárias e estarão devidamente uniformizados e identificados para a realização dessa função.



HISTÓRICO - Na primeira das três fases foram coletados dados em 151 pontos das regiões Centro Sul, Centro Ocidental e Sudoeste do Paraná, que somam 1,216 milhão de metros quadrados de floresta. Outros 237 pontos nas regiões Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro e Oeste do Paraná e agora 161 pontos, totalizando 550 pontos e uma área de 4.352.000 metros quadrados de florestas de todo o Estado.



Nas duas primeiras fases, o Inventário do Estado foi executado pelo Serviço Florestal Brasileiro em cooperação com a Secretaria do Meio Ambiente e o Instituto Ambiental do Paraná. A conclusão do estudo trará benefícios para a produção científica, fortalecendo a gestão florestal, possibilitando a melhoria do manejo florestal comunitário e familiar e permitindo o uso sustentável dos recursos e a recuperação das florestas.



METODOLOGIA - Diferente dos inventários feitos anteriormente no Estado, que usaram imagens de satélite, este adota escala em tamanho real. O método é usado internacionalmente. É o mesmo usado, por exemplo, pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) para fazer um inventário das florestas do mundo todo.



A elaboração do inventário florestal do Paraná conta, ainda, com apoio da Universidade Federal do Paraná. A análise da paisagem é feita pela Embrapa Florestas e a identificação do material botânico pelo Museu Botânico de Curitiba.