Moreira diz que dessa vez não haverá pirotecnia nas concessões

MARIANA HAUBERT, DIMMI AMORA E JULIO WIZIACK BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ex-ministro da Aviação Civil do governo da presidente Dilma Rousseff, o atual secretário-geral do PPI (Programa de Parceria em Investimentos) Moreira Franco afirmou que o programa Crescer, lançado nessa terça-feira (13) pelo governo, não terá "pirotecnia" e nem é uma "ação de marketing". "Esse programa não é um projeto publicitário, uma ação de marketing, querendo gerar uma expectativa que não se dará", disse o secretário do programa referindo-se aos lançamentos anteriores em que eram divulgados uma grande quantidade de projetos de alto valor que não se concretizavam. No último programa de concessões lançado pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015, os valores de investimentos foram anunciados em R$ 200 bilhões. Nenhum se concretizou, mesmo parte deles sendo de um programa anterior. Dessa vez, não foram anunciados valores de investimentos, por exemplo. Outra diferença, segundo Moreira, é que também não haverá subsídios cruzados ou a imposição de obras que não são necessárias, citando o caso de uma obra no Aeroporto de Confins (MG) que a concessionária terá que fazer mesmo que a quantidade de passageiros não a justifique. Perguntado por qual motivo havia feito a concessão de Confins durante sua gestão com essa obra, Moreira respondeu que havia do governo anterior "outra postura, ideológica, conceitual e de tomada de decisão" que "infantilizou" os ministérios e o poder das agências. "Questões dessa natureza [tipo de obra a fazer] não permitem assembleia", criticou Moreira. Perguntado sobre como seria possível resolver os problemas das concessões feitas em 2013 e 2014, que não estão conseguindo cumprir seus contratos, Moreira disse que na entrevista coletiva que a solução está sendo desenhada e que haverá respeito aos contratos. "Temos que trazer o passado para o presente para construirmos um futuro com confiança", disse Moreira Franco. A Folha de S.Paulo apurou que uma medida provisória para que seja possível licitar novamente as concessões que não estiverem cumprindo os contratos foi apresentada ao presidente. A MP ainda precisa de detalhes, mas vai garantir que a adesão da empresa seja voluntária. Durante a coletiva, Moreira afirmou que a prioridade do governo é gerar empregos. Mas, confrontado com a informação de que as concessões anunciadas só deverão começar a gerar obras no fim do próximo ano, o secretário afirmou que o programa faz parte de um esforço geral do governo para gerar confiança para fazer a economia crescer. "O ato de gerar emprego não é um ato de vontade. A geração de emprego é efeito de um esforço econômico que tenha compromissos com alguns fundamentos macroeconômico que geram confiança, segurança, estabilidade para que o investidor tenha o ânimo de fazer seus investimentos."