'Marta pedalou mais de R$ 2 bilhões', diz Fernando Haddad

PAULA REVERBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito e candidato à reeleição na cidade de São Paulo, Fernando Haddad (PT), atacou nesta terça-feira (13) a ex-correligionária e atual oponente Marta Suplicy (PMDB), que segundo ele, pedalou mais de R$ 2 bilhões quando esteve à frente da administração municipal. Haddad havia acabado de discursar na sede da seção paulista da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), onde classificou o valor devido em precatórios -dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça- como pedalada. O prefeito foi perguntado sobre como interpretava a atuação de ex-prefeitos que votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT), removida da presidência sob a acusação de cometer manobras contábeis. "É uma contradição, né? Todos pedalaram. O Kassab pedalou, o Serra pedalou, o Pitta pedalou, e todos esses partidos aos quais esses prefeitos eram ligados votaram contra pedalada. E todos pedalaram. A Marta pedalou mais de R$ 2 bilhões. O Serra pedalou, todo mundo pedalou. O único que não pedalou nas finanças mas pedalou nas ciclovia fui eu", afirmou o petista, em referência à Marta, aos ex-prefeitos Gilberto Kassab (PSD) e José Serra (PSDB), e ao prefeito Celso Pitta, morto em 2009. Em sua fala para a OAB, Haddad havia dito que a diferença entre o valor que deveria ter sido pago e o que efetivamente foi pago é "a pedalada que foi dada nos governos anteriores com o não pagamento de precatórios". "Todos os prefeitos, do Pitta ao Kassab, todos, deixaram de cumprir o artigo 100 da Constituição, sem exceção", afirmou.